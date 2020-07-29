ترقب كبير لصدور حكم في قضيتها اليوم.. لحظة وصول باطمة إلى المحكمة- فيديو

وصلت الفنانة، دنيا باطمة، صباح اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الابتدائية في مراكش، لحضور جلسة جديدة، يرتقب أن يصدر فيها حكم ابتدائي في قضيتها، وشقيقتها ابتسام.

ويرتقب أن تتم، اليوم، المرافعات، التي انطلقت، يوم أمس في جلسة ماراطونية، وصل عدد ساعاتها إلى 7 ساعات.

وتتابع باطمة في حالة سراح بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

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وتواجه دنيا باطمة، في حالة سراح تحت المراقبة القضائية، التهم نفسها، الموجهة إلى شقيقتها، المتابعة في الملف المذكور في حالة اعتقال.

وتتابع، في حالة اعتقال كذلك، مصممة الأزياء “عائشة عياش”، بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد”.

وتتباع متهمة أخرى في حالة اعتقال احتياطي، تدعي “صوفيا .ش”، وهي صاحبة شركة في الرباط، متابعة بجنح: “النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط، وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص، والتشهير به”.