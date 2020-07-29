آباء وأولياء وأمهات التلاميذ يطالبون الوزارة بإيضاح الدخول المدرسي المقبل

لا يزال الغموض يلف الموسم الدراسي المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ما دفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ في المغرب إلى مطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإيضاح الدخول المدرسي المقبل.

وقالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمغرب، عبر بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إنه “يجب إشراكها ومن خلالها الأسر المغربية، التي يبقى الدخول المدرسي غير واضح بالنسبة إليها”.

وعبرت الفيدرالية نفسها عن رفضها “جعل المتمدرسين، وملفاتهم الإدارية، والتربوية الشخصية رهينة، نتيجة الخلافات بين الأسر والمؤسسات الخصوصية “داعية” الجهات المختصة، كل من موقعه إلى ضرورة التدخل العاجل، لإنهاء هذه الخلافات”.

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كما دعت الوزارة الوصية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذة المدرسة المغربية في الولوج للشعب، ذات الاستقطاب المحدود مثل العلوم الاقتصادية، والرياضية.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني قد صرح، قبل أسابيع، إن طبيعة تدبير الدخول المدرسي المقبل تبقى غامضة في ظل استمرار عدم اتضاح الرؤية بشأن الوضعية الوبائية في العالم، والمغرب.

وأضاف رئيس الحكومة أن وزارة التربية الوطنية وضعت 3 سيناريوهات بخصوص الدخول المدرسي المقبل، وسيتم في الوقت المناسب إعلان السيناريو المناسب للوضعية الوبائية، التي ستكون حينها.