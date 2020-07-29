جدارية لتكريم “طبيب الفقراء” في المحمدية

كرم شباب من مدينة المحمدية الطبيب المصري الراحل، محمد مشالي، المعروف بـ”طبيب الغلابة”، من خلال رسم جدارية له في يوم وفاته.
ورسمت جدارية “طبيب الغلابة” في حي “رشيدية 3”، وكتبت فيها عبارة “طبيب الفقراء”، وقد انتشرت صورها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقيت بادرة أبناء المحمدية إشادة واسعة، كما خلفت وفاة الطبيب المصري تعاطفا كبيرا في صفوف المغاربة.
وتوفي، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، محمد مشالي، المعروف بـ” طبيب الغلابة”، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ما جعله يودع الحياة عن عمر ناهز 76 سنة.
وكان “طبيب الغلابة” قد سخر جهده لسنوات طويلة لمعالجة الفقراء مجانا، وكان يشتري لهم الأدوية في كثير من المرات.
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