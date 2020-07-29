أكدت التحايل المخبرية، اليوم الأربعاء، في طنجة، إصابة 59 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بؤر صناعية، ومهنية، وكذا مخالطين.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″ أن الإصابات الجديدة، موزعة على متدربة ي مستشفى محمد الخامس، ومستخدمين في مصانع النسيج الموجودة في المنطقة الحرة، والعوامة، وجمركي.
وأوضح المصدر ذاته أن غالبية المصابين ينحذرون من منطقة بوخالف، واجزناية، ومغوغة، والسواني، وطنجة المدينة، وبني مكادة، ومجمع مرس الخير.
وكانت مدينة طنجة قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بـ”كورونا”، و5 وفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم جمركي.. 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.