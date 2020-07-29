فريق عربي يسعى للتعاقد مع فابريغاس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن أحد الأندية العربية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم الإسباني، سيسك فابريغاس، من موناكو الفرنسي.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أن نادي الغرافة القطري يريد التعاقد مع سيسك فابريغاس، البالغ من العمر 33 عامًا، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن لاعب الوسط الإسباني وعائلته، لا يريدون مغادرة الإمارة الفرنسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن الراتب الضخم لفابريغاس، يشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الأجور بنادي موناكو، حيث يسعى المدير الرياضي الجديد، بول ميتشيل، لتخفيضها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن سيسك فابريغاس انضم إلى صفوف موناكو في كانون الثاني/يناير 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ووقع على تعاقد مع النادي الفرنسي يمتد حتى صيف 2022.