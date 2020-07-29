برشلونة يتلقى صدمة جديدة قبل ملاقاة نابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، تلقى صدمة جديدة بعد إصابة أحد اللاعبين قبل ملاقاة نابولي الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي ضيفًا على برشلونة، يوم 8 آب/أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو، في إياب مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة في تلك المواجهة لخدمات الثنائي سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، إلى جانب احتمالية غياب آرثر ميلو بسبب تمرده، كما أن أنطوان غريزمان ورونالد أراوخو يعانيان من الإصابة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أعلن خلاله إصابة ظهيره الشاب داني مورير، لاعب الفريق الرديف، دون تحديد موعد لعودته.

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وقال برشلونة في بيانه "أُصيب اللاعب الشاب داني مورير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى".

وأضاف "لن يتمكن اللاعب من الانضمام إلى جلسات تدريب الفريق الأول، وتعتمد عودته على مدى سرعة تعافيه".

وكان من المقرر أن ينضم مورير إلى تدريبات الفريق الأول، اليوم الأربعاء، لتعويض الغيابات قبل مواجهة نابولي، لكنه سيخرج من حسابات سيتين بسبب هذه الإصابة.