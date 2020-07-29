وزارة المعارف تعرض خطّتها للعام الدراسي المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّمت وزارة المعارف، صباح اليوم، الأربعاء، خطّتها النهائيّة للعودة إلى المدارس في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل وتجمع بين التعليم عن بعد والتعليم داخل المؤسسات نفسها.

ووفقًا للخطّة، سيعود طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية إلى المدارس كالمعتاد، بينما سيتعلّم طلاب الصفوف الثالثة والرابعة في مجموعات لا تزيد كل واحدة منها عن 18 طالبًا، وتتيح الخطّة لطلاب الصفوف الثالثة والرابعة الدراسة في غرف الصفوف الخامسة والسادسة، للتغلّب على مشكلة سعة الغرف لمجموعات مصغّرة.

أما طلاب الصفوف الخامسة والسادسة فسيتعلّمون وفق برنامج مختلط، يجمع بين التعليم عن بعد وبين التعليم داخل المدارس ليومين أسبوعيًا على الأقل، على أن يُقسّم الطلاب إلى مجموعات كل واحدة منها تضمّ حتى 18 طالبًا.

كما ينطبق الأمر ذاته على طلاب الصفوف السابعة حتى التاسعة والمدارس الثانوية.

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ومن المقرّر أن تعرض الخطّة على الحكومة الإسرائيليّة خلال الأيام المقبلة للمصادقة عليها، وتكلّف الخطّة أكثر من 4 مليارات شيكل مخصّصة مدرّسين ووسائل حماية ومساعدات للطلاب المحتاجين.

وأمس، الثلاثاء، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، خلال جلسة طارئة في لجنة حقوق الطفل بشأن الحاجة لحاسوبٍ لكل طفل، وبخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحاجة للتعلم عن بعد؛ إنها ستُخصص 900 مليون شيكل، خلال الأيام القريبة، لحلّ الإشكاليات في حقل التعليم في إسرائيل، فيما ذكر رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، د. يوسف جبارين، أن "نحو 150 ألف طالب عربي لا يملكون الأجهزة اللازمة للتعلم عن بعد"، في ظلّ الجائحة.

وذكر النائب جبارين خلال الجلسة أن "وزارة المعارف فشلت فشلًا ذريعًا بتجهيز الطلاب وتحضيرهم للتعلم في فترة كورونا وبالتحضير للعام الدراسي القريب"، موضحا أن "أكثر من 150 ألف طالب، معظمهم من العرب"، يفتقرون "للأجهزة الإلكترونية اللازمة (حواسيب وأجهزة لوحيّة)، أو بسبب عدم توفر بنى تحتية للارتباط بشبكة الإنترنت أو الكهرباء".

وأضاف: "هذا الأمر مُعيب ومرفوض ومن هنا الحاجة لعقد هذه الجلسة لمعالجة الموضوع والحصول على الأجوبة المطلوبة".