وفاة طفلة من عرعرة النقب متأثرة بإصابتها أثناء اللهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُوفيت الطفلة شهد ذياب المحذي من قرية عرعرة النقب في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها البالغة التي تعرضت لها قبل أيام، على ما يبدو، أثناء اللهو في ساحة المنزل.

الطفلة شهد ذياب المحذي

ووفقا للمعلومات المتوفرة، نُقلت طالبة (9 أعوام) في مدرسة السلام الابتدائية بعرعرة النقب، يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، برفقة ذويها إلى عيادة محلية في البلدة، وكانت الطفلة فاقدة للوعي، ووصفت حالتها بأنها حرجة، إثر إصابتها على ما يبدو، أثناء اللعب في ساحة البيت.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للطفلة، ومن ثم نقلتها بسيارة الإسعاف المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وسط إجراء عمليات الإنعاش، وبقيت تحت العناية الفائقة إلى أن أقر الأطباء وفاتها، اليوم.