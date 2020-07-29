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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: ادعاءات إنشاء قاعدة عسكرية بعمان تهدف لضرب علاقات السلطنة بالخليج والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
كشفت خبراء عن أسباب الادعاءات التركية التي خرجت خلال الساعات الأخيرة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في سلطنة عمان.
وأكد الخبراء أن المزاعم المتداولة بشأن القاعدة "تندرج في إطار أخبار مشابهة صدرت في السنوات الأخيرة، وهي تأتي في إطار الحرب الإعلامية ومحاولة إثارة الفتن".
وتابعوا: أن المزاعم بشأن إقامة قاعدة عسكرية تركية في البريمي، والتفاعل الكبير معها، يهدف إلى "الإضرار بالعلاقات" بين عمان والدول الشقيقة وداخل مجلس التعاون الخليجي.
وفي الساعات الأخيرة، زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.
وأضاف كارغول، المقرب من أردوغان في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجيوسياسية لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".
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