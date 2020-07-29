شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر مليشيا الحوثي من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيات الحوثي الإرهابية إلى العمل بشكل بناء مع فريق الأمم المتحدة بشأن الإعلان المشترك في اليمن، والمضي قدما بالعملية السياسية.

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وأكدت الولايات المتحدة في كلمة لسفيرها لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن، أنه على المليشيات الإرهابية الحوثية الوفاء بوعودهم بالسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول الفوري إلى ناقلة النفط صافر.

وشددت: أنه يجب على الحوثيين أيضًا إنهاء تدخلهم في عمليات المساعدة الإنسانية.

ولفتت الولايات المتحدة أنها قدمت 4 مليارات دولار لمساعدة اليمن على التنمية على المدى الطويل خلال السنوات الـ20 الماضية، بما في ذلك 12.6 مليون دولار كمساعدة للاستجابة لجائحة كورونا أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو الشهر الجاري.