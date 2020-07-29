شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توجه رسالة للاتحاد الأوروبي بعدم التدخل في شؤونها والان نبدء بالتفاصيل

اتهمت الصين اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد فرضه مجموعة من التدابير ردا على قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين للصحفيين بأن القيود الذي وافق الاتحاد الأوروبي عليها مؤخرا بشأن تصدير تكنولوجيا المراقبة الحساسة "ينتهك الأعراف الدولية الأساسية الخاصة بعدم التدخل". وحث وانج الاتحاد الأوروبي على "احترام إجراءات الصين" و "التركيز على الحفاظ على التنمية الصحية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

ومرر المشرعون الصينيون في 30 يونيو قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج، الذي يتضمن عقوبات جديدة وقاسية على جرائم تشمل أعمال التخريب والأنشطة الانفصالية والتواطؤ مع جهات أجنبية.