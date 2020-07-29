شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يدعم الحل السلمي والان نبدء بالتفاصيل

رحبت بريطانيا بما قدمته حكومة المملكة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

وعد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له اليوم، إتفاقية الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار.

ودعا جميع الأطراف المعنيّة إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل انهاء الأزمة اليمنية.