شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 786 حالة من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 786 حالة من فيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 56.467 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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