شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: حريصون على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

رحبت الحكومة اليمنية بما قدمته حكومة المملكة بشأن الآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمناً جهود المملكة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية . كما رحب في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض. وأعرب بادي عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.

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