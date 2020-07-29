شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يصدر حزمة قرارات لتنفيذ اتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أصدر فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية وذلك ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر للعام 2019.

وأصدر الرئيس اليمني القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة ، فيما قضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أصدر الرئيس اليمني، القرار رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، إضافة إلى قرار بتعيين المحافظ السابق لعدن أحمد سالم ربيع علي، عضوا في مجلس الشورى.

وأصدر الرئيس اليمني، قراراً رئاسياً رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.