أعلنت السلطات المغربية، عن إغلاق سبعة أسواق لبيع الماشية لم يلتزم القائمون عليها بالإجراءات الصحية الموصى بها لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المغرب، أنه "تم إغلاق عدد من الأسواق استنادا إلى ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية، واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص".
وأوضح البيان، أنه "تم في المجمل، إغلاق سبعة أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة"، مبيناً أن "المصالح المختصة بالوزارتين تنسق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق".
وأشار، إلى أنه "تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع، يضم الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى".
وأوضح البيان، أنه "تم في المجمل، إغلاق سبعة أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة"، مبيناً أن "المصالح المختصة بالوزارتين تنسق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق".
وأشار، إلى أنه "تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع، يضم الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى".
كانت هذه تفاصيل خبر لعدم التزامها بإجراءات منع انتشار كورونا.. دولة عربية تغلق سبعة أسواق للماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.