لعدم التزامها بإجراءات منع انتشار كورونا.. دولة عربية تغلق سبعة أسواق للماشية

وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المغرب، أنه "تم إغلاق عدد من الأسواق استنادا إلى ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية، واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص".وأوضح البيان، أنه "تم في المجمل، إغلاق سبعة أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة"، مبيناً أن "المصالح المختصة بالوزارتين تنسق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق".

وأشار، إلى أنه "تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع، يضم الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى".

