تداول برميل النفط الخام الأمريكي، خام غرب تكساس الوسيط، على مقربة من 41 دولار للبرميل، يتحول التركيز الآن إلى بيانات المخزون الأمريكي، الصادرة اليوم عن إدارة معلومات الطاقة، وليس هذا الحدث الوحيد المنتظر، فالفيدرالي الأمريكي ونبرته سيكون لها دور حاسم في تقرير مصير النفط.
ترى المنظمة البحثية، ريستاد إنيرجي، إن مخاطر تعافي النفط من التخمة التي وقعت هذا العام ما زالت تمثل تهديد، وقالت إنها تتوقع تفوق الإمدادات على الطلب خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وأفادت إدارة معهد البترول الأمريكي بأن إمداد المشتقات النفطية ارتفع بـ187,000 برميل.
بعد التعافي القوي من انخفاضات شهر نيسان، تعاني أسعار النفط لتحديد اتجاهها. فتستمر عقود النفط الخام الأمريكي في التحرك على النطاق الضيق بين 40 و41 دولار للبرميل. بينما يستمر فيروس كورونا في تفشيه الواسع بأرجاء الولايات المتحدة. ووصلت معدلات العدوى لأعلى رقم قياسي في نيوجيرسي. بينما من هولندا إلى ماليزيا، يشهد الجميع ارتفاع الحالات الجديدة، والصين يوجد بها تجمع وبائي في بكين.
بينما التعافي الحاد في الطلب على البنزين مع زيادة الاستهلاك بما دفع أسعار النفط للأعلى، يبدو أنه فقط زخمه الصاعد عالميًا، مع استمرار تفشي فيروس كورونا. وتقول الشركة النفطية الاستشارية إف جي إي إن الطلب على البنزين سيصل لـ9 مليون برميل هذا العام، ويتوقع رئيس رابطة النقل الجوي أن مستقبل الطلب لن يعود لمستويات ما قبل كورونا إلا بعد 5 سنوات على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينتظر حدثين هامين اليوم.. فما التوقعات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.