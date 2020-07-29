النفط ينتظر حدثين هامين اليوم.. فما التوقعات؟

تراجعت العقود الآجلة يوم أمس، الثلاثاء، بنسبة 1.3%. بينما قال معهد البترول الأمريكي ليلة أمس إن المخزون هبط بـ6.83 مليون برميل، بينما سجل زيادة في مخزون البنزين بـ10.8 مليون برميل، ويستعد البنك المركزي للإفصاح عن قرار الفائدة اليوم الأربعاء.ترى المنظمة البحثية، ريستاد إنيرجي، إن مخاطر تعافي النفط من التخمة التي وقعت هذا العام ما زالت تمثل تهديد، وقالت إنها تتوقع تفوق الإمدادات على الطلب خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وأفادت إدارة معهد البترول الأمريكي بأن إمداد المشتقات النفطية ارتفع بـ187,000 برميل.

بعد التعافي القوي من انخفاضات شهر نيسان، تعاني أسعار النفط لتحديد اتجاهها. فتستمر عقود النفط الخام الأمريكي في التحرك على النطاق الضيق بين 40 و41 دولار للبرميل. بينما يستمر فيروس كورونا في تفشيه الواسع بأرجاء الولايات المتحدة. ووصلت معدلات العدوى لأعلى رقم قياسي في نيوجيرسي. بينما من هولندا إلى ماليزيا، يشهد الجميع ارتفاع الحالات الجديدة، والصين يوجد بها تجمع وبائي في بكين.



بينما التعافي الحاد في الطلب على البنزين مع زيادة الاستهلاك بما دفع أسعار النفط للأعلى، يبدو أنه فقط زخمه الصاعد عالميًا، مع استمرار تفشي فيروس كورونا. وتقول الشركة النفطية الاستشارية إف جي إي إن الطلب على البنزين سيصل لـ9 مليون برميل هذا العام، ويتوقع رئيس رابطة النقل الجوي أن مستقبل الطلب لن يعود لمستويات ما قبل كورونا إلا بعد 5 سنوات على الأقل.