مصرفا الرشيد والرافدين يوجهان فروعهما باستئناف الدوام غداً لاستكمال صرف الرواتب

وجه مصرفا الرشيد والرافدين، الأربعاء، فروعهما باستئناف الدوام يوم غدٍ الخميس من أجل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.



من جانبه، ذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "استناداً لتوجيهات مدير عام المصرف وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي فقد تقرر استئناف الدوام يوم غد الخميس للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع الرواتب "، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فايروس وجاء في بيان لمصرف الرشيد تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مدير عام مصرف الرشيد وجه فروع المصرف في بغداد والمحافظات والمخولة بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بفتح أبوابهم ليوم غد الخميس لدفع رواتب كافة موظفي الدولة والمتقاعدين قبل أيام عيد الأضحى المبارك".من جانبه، ذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "استناداً لتوجيهات مدير عام المصرف وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي فقد تقرر استئناف الدوام يوم غد الخميس للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع الرواتب "، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا ".

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