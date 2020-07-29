خلال يومين.. 111 انتهاكا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن وقف إطلاق النار الجديد في شرقى أوكرانيا قد تعثر، حيث تم تسجيل أكثر من 100 انتهاك في غضون يومين منذ دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد/ الاثنين.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الانتهاكات تركزت في منطقة دونيتسك، في حين بدت منطقة لوهانسك المجاورة المنغمسة أيضا في النزاع هادئة نسبيا.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة التي تراقب بشكل مستقل الصراع بين الجيش الأوكراني والجماعات الانفصالية الموالية لروسيا، غير أنها لم تشر إلى الطرف الذى ارتكب الانتهاكات.

وذكرت المنظمة أنها "سجلت 111 انتهاكا لوقف إطلاق النار، وجميعها في منطقة دونيتسك، بما في ذلك 21 انفجارا".

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وتبادل الجيش الأوكراني والجماعات الانفصالية في دونيتسك الاتهامات فيما يتعلق بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد/الاثنين هذا الأسبوع.

وكان هناك أكثر من 20 محاولة لوقف إطلاق النار منذ اندلاع الصراع في أوائل عام 2014 بعد إطاحة كييف برئيس البلاد الموالي لروسيا وسط تحول سياسي بعيدا عن روسيا ونحو الاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت التوترات بين أوكرانيا وروسيا في الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية، حيث دعت القيادة الأوكرانية إلى مراجعة اتفاقية وقف إطلاق النار الرئيسية، الموقعة في مينسك في عام 2015 .