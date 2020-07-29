تعزيزات عسكرية عراقية لتأمين الحدود مع دول الجوار

أعلن العراق، الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وكذلك دول الجوار الأخرى.

يأتي ذلك بعد يوم واحد على مقتل قائد اللواء 29 في الجيش العراقي العميد الركن أحمد اللامي، في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية: إنه "تم إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا ودول الجوار".

ولفت رسول إلى أن إرسال تلك التعزيزات تزامن مع بدء العملية العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية لملاحقة العناصر الارهابية ومنع تسللها إلى داخل البلاد.

وبيّن المتحدث العسكري أن الحدود العراقية مؤمنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية والطائرات المراقبة المسيرة.

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كما نوه باستمرار العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطاعات لاسيما ضمن حدود قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وغرب نينوى، بهدف منع تسلل الإرهابيين باتجاه الأراضي العراقية.

ويملك العراق حدودا شاسعة حيث يحده من الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن الشمال تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن، ومن الشرق إيران.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية سعى داعش الذي قُتل زعيمه أبوبكر البغدادي، في عملية نوعية أمريكية بسوريا العام الماضي، إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده.

وبين الحين والآخر، تطلق بغداد عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم كان أحدثها "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي في بؤر وجوده شمال وغرب البلاد.