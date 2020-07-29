هل أجرت تركيا مباحثات لإنشاء قاعدة عسكرية بعمان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

متابعات_الخليج 365

كشف مراقبون عن عدم وجود أي مباحثات عسكرية أو سياسية أجريت بين عمان وتركيا بشأن إقامة قاعدة عسكرية في منطقة البريمي على الحدود بين الإمارات والسلطنة.



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وقال المراقبون: "لم تشهد الأيام الماضية، أي لقاءات تركية عمانية سياسية أو عسكرية، باستثناء لقاء جمع أمين عام وزارة الخارجية العمانية ومساعد وزير الخارجية التركي، وكانت مباحثاتهما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفي الساعات الأخيرة، زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.

وأضاف كارغول، المقرب من أردوغان في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجيوسياسية لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".