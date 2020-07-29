«أشهروا أسلحتهم في وجه بعضهم البعض».. الإخواني محمد ناصر من تركيا يهاجم عزمي بشارة ويصفه بـ «الجاسوس وعميل الصهاينة».. ويكشف: «تلقى أموالاً لا تحصى من أمير قطر»

شن الإعلامي محمد ناصر، المذيع في قناة "مكملين" الإخوانية والتي تبث من تركيا، هجوماً عنيفاً على المفكر المثير للجدل عزمي بشارة، واصفاً إياه بـ“الجاسوس وعميل الصهاينة“.

وفي بث مباشر عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تحدث ناصر عن محتوى موقع صحيفة ”العربي الجديد“ التي يديرها عزمي بشارة، حيث انتقد مجموعة من مقالات الرأي التي نشرتها الصحيفة مؤخراً والتي انتقدت تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وقال ناصر: ”عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان الأمير تميم“، مشيراً إلى أن "عزمي حصل على أموال لا تحصى من أمير قطر الحالي“.

كما تحدث ناصر عن تكرار خلاف ممتد بينهما، حيث قال: ”عزمي بشارة يكره قنواتنا (الشرق ومكملين ووطن التابعة للإخوان)؛ لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه عند عزمي بشارة".

وكشف ناصر عن عملية اختلاس بنحو 350 ألف جنيه إسترليني داخل المؤسسة التي يرأسها عزمي بشارة.

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وفي الفيديو ذاته، هاجم ناصر الكاتب والسيناريست بلال فضل، على خلفية مقاله الذي انتقد فيه ايضاً تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وتناول ناصر صورة نشرها بلال فضل عبر صفحته على ”فيسبوك“، نصفها لأردوغان وهو يرتل القرآن داخل آيا صوفيا، ونصفها الثاني يُظهره وهو يعانق إحدى السيدات.

وعلّق ناصر على الصورة قائلاً: ”عارف يا بلال لو أردوغان بتاع نسوان أنا ماعنديش مشاكل، الصورة لها ظروف خاصة، هي أثناء حفلة.. وتركيا فيها مومسات ودعارة والكل يعرف ذلك"، مضيفاً: ”أردوغان ليس بهذه الأخلاق“.

وأثار هذا الخلاف انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفه الإعلامي السعودي عبد العزيز خميس بـ“حفلة عشاء دموية“.

وكتب خميس تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "الإخوان يفتحون النار على عزمي بشاره..وأحدهم ينسى من مموله فيعرض بأمير قطر ..الإعلامي الإخواني محمد ناصر فى قناة مكملين الإخوانية، يصف عزمي بشارة بالجاسوس ومدعي قومجي،وعميل للصهاينة. العملاء شهروا سكاكينهم على بعض في حفلة عشاء دموية مجنونة. حالتهم صعبة".