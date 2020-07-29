بعد تصريح «اللي خايف مش بيهدد.. والأسد محدش بياكل أكله».. إثيوبيا تُعلق على إمكانية نشوب نزاع عسكري مع مصر بسبب سد النهضة

صرح السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيجينو أرجاو، أمس الثلاثاء، أن نشوب نزاع عسكري بين إثيوبيا ومصر، بسبب الخلافات حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير أمر غير واقعي.

وقال السفير الإثيوبي في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، ردًا على إمكانية حدوث نزاع عكسري بين البلدين بسبب سد النهضة: “لا.. جوابي لا”.



وأضاف: “الآن هناك مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، واعتقد أن جميع المشاكل ستحل قريبًا جدًا، فسد النهضة الإثيوبي الكبير ليس سببًا في الصراع، ولكنه منشأة ثمينة للمنطقة، ومصدر للتعاون، وليس للصراع”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



وأكد السفير الإثيوبي أن” قيام مصر بطلب تدخل مجلس الأمن الدولي في المفاوضات الثلاثية، بشأن السد يعد أمرًا لا معنى له ولا جدوى منه”.



وتابع: “بناء السد قضية تنمية، وليست قضية أمنية، وهي قضية إثيوبية، وقضية إقليمية، وستعود بالفائدة على إفريقيا وعلى إثيوبيا، ولا يناقش مجلس الأمن هذه القضايا، ولا يشكل السد تهديدًا أمنيًا، وبالتالي فإن إثيوبيا منذ البداية لم تدعم الطلب المصري”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال:” إن الدولة في مرحلة التفاوض، والتفاوض معركة هتطول ولن نمضي على شيء ليس به مصحلة، واللى قلقانين ده صح والإجراءات أن كل واحد في موقعه يشتغل كويس محدش ينام.

وتابع الرئيس خلال افتتاحه المنطقة الصناعية في الروبيكي:”قطاع زي الزراعة مثلا بنعمل مشروع 20 ألف تبطين للترع وكل مسار بيتعمل أهالي القري يساهموا أنهم يشتغلوا معانا لإنهاء المرحلة الأولي من مشروع التبطين ويجب عدم التعدي على الجسور وإقامة منشآت فوقها”.

وأكمل الرئيس السيسي:”عايزين نعمل ري حديث عشان نوفر كل نقطة مياه لأن حجم الزيادة السكانية يتطلب مياه، حجم الاستثمارات وصلت لتريليون جنيه حتي عام 2037″.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تم طرحه مؤخرًا في بعض الوسائل الإعلامية من إمكانية التدخل العسكري لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، أن مصر تتحرك في معركة تفاوض طويلة، مشيرًا إلى أن الحل العسكري ليس هو المسار في مصالح الدول، متابعًا: “هننجح إن شاء الله بعملنا وجهدنا وإصرارنا في الوصول لاتفاق يحقق مصالحنا المشتركة”

واستكمل: “الإعلام بدأ يتكلم في الحل العسكري وليس هذا هو المسار في مصالح الدول… افتكروا 30 يونيو وما تبعها من سنوات وشوفوا مصر كانت عاملة ازاي.. بفضل الله ووعيكم عدينا وبنتقدم وكل يوم بنزداد قدرة وقوة.. ربنا أعننا قبل كده لمواقفنا وشرف مننا.. لو كنا ظالمين معتدين مكانش ربنا وفقنا”.

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ووجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل الخاصة بأزمة سد النهضة، نرصدها على النحو التالي:

- "بنعمل 20 ألف كيلومتر تبطين الترع عشان نقلل الفقد، أهالي القرى يساعدوا في المرحلة الأولى خلال سنة وهيقلل فقد المياه، ونحافظ على المصارف والترع".

-" عايزين نعمل ري حديث، عشان نوفر كل نقطة مية، عشان حجم الزيادة السكانية، بنعالج ده بالمية لغاية 2037، وحجم الاستثمارات في هذا المجال تقريبا تريليون جنيه حتى التاريخ ده.

-"قلقانين على موضوع سد النهضة وأنا معاكم، بطمنكم عشان عدالة القضية، موضوع المية في مصر، أثبته الهرم اللي في الجيزة، حضارة القدماء المصريين قامت على المياه".

- ووجه رسالة لإثيوبيا، حيث قال: "من حقكم توليد الكهرباء، زي ما أعلنتم ومعاكم فيه بإخلاص وحب ونوايا طيبة، لكن بشرط إنه ميبقاش له تأثير على المية اللي بتجيلنا، واتكلمنا كتير في ده، ومحدش يقدر ينكر أهمية المية".

- "الأسد محدش بياكل أكله، خلي كل واحد أسد صغير في مكانه".

- "لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمة، وتقول نعمل كذا في الإعلام، بحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".

- "نحن نتحرك في معركة تفاوض، وهي عملية ملء وتشغيل السد، بنتكلم عن فترات صعبة فيها فترات جفاف.. أدينا بنبذل جهدنا عشان فيه تفاوض".

- "لو ماحصلش نجاح في التفاوض؟ لأ هننجح بجهدنا في الوصول إلى اتفاق على اللي كنا بناخده قبل كده".

- "مواقع التواصل والإعلام فيها اهتمام شديد، اللي عايز يقول رأي يقول، واللي هو أول ما يتخانق، نقول كلمة.. افتكروا 30 يونيو من 2013 حتى 2016، شوفوا مصر كانت عاملة ازاي، وبفضل الله وبوعيكم كل يوم بنزداد قوة، وربنا بيعينا عليها، عشان شرف نبلنا وعدالة موقفنا".

- "مصر حريصة جدًّا على التفاوض بنية خالصة مع السودان وإثيوبيا؛ لتحقيق اتفاق عادل بشأن سد النهضة."

- "حجم الاستثمارات الذي سوف يضخ في مجال تطوير المنظومة المائية يقدر بتريليون جنيه."

- "الدولة تنشئ محطات عملاقة من تحلية البحر."