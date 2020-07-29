الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ باليستية تجاه الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق صواريخ باليستية من مواقع تحت الأرض تجاه أهداف بحرية وهمية في مياه الخليج خلال مناورات أسماها بـ "الرسول الأعظم".

وذكرت وسائل إعلامية أن المرحلة الأخيرة من مناورة "الرسول الأعظم" المشتركة بين القوتين البحرية والجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوسائل الإعلامية أن هذه المناورات أقيمت في المنطقة العامة لمحافظة "هرمزكان" بجنوب ايران، الواقعة في غرب مضيق هرمز و(مياه الخليج).

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد قائد الحرس الثوري لشئون العمليات والمتحدث باسم المناورات، العميد عباس نيلفروشان، قوله إن إجراء هذه المناورات الكبرى المشتركة تأتي "في إطار الحفاظ والارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية".

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وأضاف نيلفروشان أن هذه المناورات تنفذها القوة البحرية والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في مجالات البر والجو والبحر والفضاء وفقاً للجدول الزمني للتمارين.

وأشار نيلفروشان إلى أن من أهم أهداف هذه المناورات "تحسين الاستعداد القتالي على جميع المستويات، والتدريب، وضمان تنفيذ الخطط العملياتية، وزيادة مستوى التنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة وتمرين الدفاع، والحرب الإلكترونية الهجومية، واستقرار الاتصالات متعددة الطبقات".

وأضاف أن من الأهداف الأخرى لهذه المناورات الضخمة "ضمان خطوط النقل الجوي والبحري واستمرار الدعم الجاهز، وتدريب الكوادر في مختلف السيناريوهات، بالإضافة إلى التخطيط المرن والسريع، إلى جانب لعبة الحرب في اتجاهين".

وفي مايو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إنشاء قواعد ومدن صاروخية تحت الأرض، على طول الشريط الساحلي الإيراني للخليج وبحر عمان، مضيفاً أنه سيستعرضها في الوقت المناسب.

وتأتي تلك المناورات الإيرانية في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وشهدت مياه الخليج احتكاكات بين القوات البحرية الأمريكية ووحدات الحرس الثوري في منتصف أبريل الماضي، عندما اتهمت الولايات المتحدة الحرس الثوري باستخدام قوارب سريعة لمضايقة سفنها الحربية في الخليج.