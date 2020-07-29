مصرع شخصين غرقًا أثناء استحمامهما بنيل أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: لقى شخصين مصرعهما اليوم الأربعاء، غرقًا بمياه نهر النيل بنجع المغارة بقرية الأعقاب بحري في أسوان لعدم إجادتهما السباحة. تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ من الأهالي بغرق شخصين أثناء استحمامهما بنهر النيل. تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وتبين أنهما محمد أحمد عبدالرحمن 20 سنة، وصديقه عبدالرحيم أبو بكر عبدالرحيم 20 سنة، وجرى نقل الجثتين لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة. جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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