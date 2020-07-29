إجلاء أكثر من 1250 مهاجرا من مخيم في ضاحية بالعاصمة باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):
قامت شرطة باريس اليوم الأربعاء بإجلاء أكثر من 1250 شخصا من مخيم مؤقت للمهاجرين، في ضاحية "أوبرفييه"، طبقا لما أعلنته السلطات المحلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وقالت صحيفة "لو باريسيان" إن الكثير من المهاجرين أفغان وأثيوبيون وسودانيون وتشاديون.
وأضافت الصحيفة أنه تم نقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في صالات رياضية في منطقة باريس وسيتم إخضاعهم لاختبارات فيروس كورونا هناك كإجراء وقائي.
وقالت المقاطعة المحلية في تغريدة لها إنه تم إجلاء أكثر من ألف من الرجال العزاب و250 شخصا من الأسر، في تلك العملية.
وانتشرت مخيمات المهاجرين في مختلف أنحاء شمال باريس في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ تفكيك مخيم غير رسمي ضخم في بلدة كاليه الساحلية على القنال الإنجليزي في عام 2016 .
ونفذت الشرطة عشرات من عمليات الإجلاء ومنذ نوفمبر، ذكرت أنها مصرة على منع إعادة إقامة مخيمات باريس، كما كانت الحالة سابقا.
ويشمل سكان المخيمات طالبي اللجوء والمهاجرين الذين رفضوا اللجوء في دول أوروبية أخرى ولاجئين، تم منحهم لجوء في فرنسا، لكن لم يتمكنوا من إيجاد سكن.
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