عمان تُسجل 10 وفيات و665 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 412 حالة وفقا لموقعروسيا اليوم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 665 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات
وأضافت أن الإصابات تشمل 618 حالة لعمانيين، و47 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1653 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 60 ألفا و240 شخصا.
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