اليمن ترحب ببيان السعودية حول الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن الحكومة ترحب بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق "الرياض"وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد بادي - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم الأربعاء حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

وأعرب عن ترحيبه بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، معربًا عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدمًا وسريعًا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة. اليوم الأربعاء حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.وأعرب عن ترحيبه بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، معربًا عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدمًا وسريعًا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.

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