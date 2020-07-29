بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي 156 مستوطنا يقتحمون المسجدالأقصى

اقتحم 165 مستوطنًا، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الشمس، والإفطار في باحاته للتصدي للاحتلال ومستوطنيه، عقب الدعوات لاقتحامه.
وناشدت الفعاليات المقدسية في بيان نشرته وكالة فلسطين للأنباءوفا اليوم الأربعاء بشد الرحال إلى "الأقصى" يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع يوم عرفة، والرباط فيه حتى مغيب
وعدم الاكتظاظ، والصلاة بساحات الـمسجد، داعية كبار السن والـمرضى والأطفال للصلاة في بيوتهم، أو في أقرب مسجد.
من ناحيتها، أهابت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، بجموع الـمصلين خلال أيام العيد الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات واحضار سجادة خاصة للصلاة، ومراعاة التباعد
كما أكدت أهمية الالتزام بالأماكن التي حددتها الأوقاف خاصة ساحات الـمسجد الأقصى الـمكشوفة لتأدية الصلاة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي الـمسجد ولجان النظام.
وشددت "الأوقاف" على ضرورة الالتزام بالنظافة الـمطلقة في "الأقصى"، مع أفضلية عدم الوضوء واستخدام الـمرافق الصحية قدر الـمستطاع.
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