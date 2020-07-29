رواد تويتر: نظام أردوغان شارف على نهايته

دشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج أردوغان، لافتين إلى أن نطام الرفاهية لأردوغان القائم على الدموع والآلم ونهب ثروات الشعوب، قد شارف على الإنتهاء.

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وقال مغردون، إن أردوغان عضو في الماسونية، لافتين إلى أنه الشخصية الاسلامية الوحيدة التى حصلت على وسام الشجاعة

من الطراز الأول من المؤتمر الأمريكي اليهودي في نيويورك عام ٢٠٠٤، ونشر البعض صورة بطاقة عضوية للرئيس التركي في

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وأكد نشطاء،أن نظام الرفاهية القائم على الدماء والدموع والألم واستغلال بقية العالم، ونهب ثروات العرب، قد شارف على النهاية.

وأضاف آخرون، أن اليونات بدأت فاعليًا السيطرة

على حوض، ولن تسمح لتمادى تركيا، مؤكدين أن كل ما قام به اردوغان من انتهاكات مجرد حبر على ورق وحلفائنا أكبر داعم لخطواتنا القادمة.

وتابع مغردون، العملة التركية في انهيار مستمر والشعب التركي لم يعد يطيق الانتظار لانتهاء ولاية الاحمق اردوغان الذي ادخل بلاده في مشاكل مع دول الجوار ومشاكل اقتصادية، قائلين: " خليفة الأخونجي أردوغان يجمع أموال الحانات وبيوت الدعارة ليلاً في اسطنبول ويصلي نهاراً في آيا صوفيا".