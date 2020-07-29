كوريا الشمالية تطلب من الأجانب الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

قالت سفارة روسيا في كوريا الشمالية إن السلطات حثت الأجانب الذين يعيشون في بيونغ يانغ على الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك في أعقاب الإعلان عن أول حالة اشتباه بالفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت السفارة في منشور في صفحتها على "فيسبوك"، أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية وزعت إخطاراأمس الثلاثاء يطلب من الأجانب عدم مغادرة المدينة (العاصمة) أو تنظيم تجمعات كبيرة، ووضع الكمامات من بين قواعد أخرى.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن كوريا الشمالية أعلنت حالة الطوارئ وشددت قيود مكافحة فيروس كورونا، بعد أن أغلقت بلدة كيسونغعلى الحدود مع كوريا الجنوبية، للتعامل مع ما يمكن أن يكون أول إصابة مؤكدة يُعلن عنها.
وأظهرت تقارير للتلفزيون الحكومي أشخاصا يرتدون ملابس واقية يطهرون المباني والأسطح في أنحاء العاصمة بيونغ يانغ.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن السلطات في كوريا الشمالية تطبق فحوص درجات الحرارة للسكان وتنشر مرافق غسل الأيدي وأجهزة التعقيم في الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والفنادق.
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