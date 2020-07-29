إسرائيل تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء تسجيل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعد أكبر ارتفاع يومي في البلاد منذ بداية الجائحة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد ست وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى

486 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 66555 ، منها 32692 حالة شفاء، و33377 حالة نشطة، بما في ذلك 315 مريضا في حالة خطرة، 96 منهم موضوعون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وجاءت نتائج نحو 8.4% من فحوص كورونا الجديدة

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في إسرائيل إيجابية.

وتظهر إحصاءات موقع Our World in Data، أن إسرائيل تخطت أمس الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" بالنسبة لكل مليون مواطن، وصعدت إلى المرتبة الخامسة عالميا في هذا المقياس، بعد سلطنة عمان وبنما والبرازيل والبحرين.

وعاودت وتيرة تفشي الفيروس التاجي في إسرائيل الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، فيما يتحدث الخبراء عن موجة ثانية من الوباء تضرب البلاد، واضطرت الحكومة إلى إعادة فرض عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد الاحتراز، في محاولة لكبح جماح الجائحة.