فرنسا تقترح إرسال بعثة دولية من مراقبين مستقلين إلى شمال غرب الصين

اقترحت فرنسا إرسال بعثة دولية من مراقبين مستقلين تحت قيادة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إقليم "شينجيانج" شمال غرب الصين للتحقيق في وضع أقلية الإيجور في هذه المنطقة وفقاً لوكالة أنباء الشرقالأوسط .
إذا قالت السلطات الصينية أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة، فمن الضروري الذهاب إلى هناك للتأكد من الوضع.
واستنكر وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاءالممارسات غير المبررة التي ارتكبها ضد أقلية أيجور.. مضيفا أنه
وكان وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" قد اتهم الصين بارتكاب "انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان" في حق أقلية الإيجور في منطقة شينجيانج الواقعة شمال غرب البلاد.
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