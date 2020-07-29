500 كاتب وحقوقي إيراني يطالبون بالإفراج عن مؤسس جمعية لمكافحة الفقر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهوها للسلطات الإيرانية،عبروا فيها قلقهم حول القيود المفروضة على جمعية الإمام علي الخيرية، وفقا لما نقل “راديو فردا” .

وتأسست جمعية إغاثة الطلاب الشعبية، المعروفة باسم جمعية الإمام علي، عام 1999.

وتعتبر الجمعية أول منظمة طلابية غير حكومية وغير سياسية في جامعة شريف الصناعية في طهران. وهي أكبر منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الفقر في البلاد.

وينتمي للجمعية آلاف المتطوعين الذين يعملون حتى في المناطق النائية من إيران.

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وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية قد اعتقلت في يونيو الماضي مؤسس الجمعية، شارمين ميمندي نجاد، ضمن حملة شملت كذلك إغلاق الجمعية.

وعقب اعتقاله، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن ما وصفته بأنه “مصدر مطلع” خبر القبض على ميمندي نجاد، بمزاعم أنه “إنشاء شبكات للتسلل إلى مستويات مختلفة من المجتمع، تحت غطاءالعمل العام”، وفقا لما نقل راديو فردا.

وكثيرا ما يشير خامنئي في خطاباته إلى “التسلل”، في سياق حديثه عن التأثيرات الغربية.

ويعتبر المصطلح تهمة توجهها السلطات الإيرانية ضد الأفراد عند رغبة النظام باتهام شخص أو كيان ما بالتجسس والتعاون مع “الأعداء”.