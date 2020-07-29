كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف شوشت تركيا وقطر على تقارب مسقط وأبوظبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روجت تركيا لإشاعة بناء قاعدة عسكرية تركية في سلطنة عُمان بهدف التشويش على التقارب الذي يحدث الآن بين مسقط وأبوظبي.

وكان الصحفي إبراهيم كاراغول المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتب تغريدة على حسابه الشخصيّ في موقع تويتر تحدّث فيها عن قاعدة تركية في سلطنة عُمان بعد قطر والصومال، وذلك في سياق بثّ إشاعات وأخبار مضلّلة تهدف إلى خلق مناخ من الشكّ بين الإمارات وعُمان.

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وزعم كاراغول رئيس تحرير صحيفة يني شفق المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تغريدته أنّه “كان هناك اتفاق مبدئي للقاعدة البحرية التركية العمانية.. الصومال في البحر الأحمر وعُمان في الخليج الفارسي. نحن عند بوابتي المحيط الهندي. إنها خطوة عظيمة. العقل الجيوسياسي! نحن في عُمان بعد قطر. لننظر الآن في الإمارات”.

وفي تصريحات صحفية، قال مصدر عماني، إن “من السهل اكتشاف أن هذه التغريدة هي جزء من حملة تضليل لضرب تقارب عُمان مع جيرانها، وأن هذه الخطوة غير واردة من السلطنة، التي تنأى بنفسها عن سياسة المحاور مع دول الجوار، فكيف ستقبل بأن تمهد الطريق لتواجد تركي دائم في المنطقة وإشعال الصراعات هناك.”