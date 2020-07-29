كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الأردنية تعلن تسمم 700 شخص في منطقة عين الباشا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أكثر من 700 مواطن في الأردن، اليوم الأربعاء، إلى تسمم جماعي في منطقة عين الباشا بعد تناولهم وجبة شاورما في أحد مطاعم المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أصدرت بيانًا كشفت فيه عن سبب التسممم والذي يرجع الي وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج (جرثومة انتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر).

وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة في الأردن، 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1113 إصابة.

وكشفت وزارة الصحة الأردنية، أن 44 حالة من الحالات قادمة من سوريا، وحالتين من فنادق الحجر.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أيضا عن تسجيل 6 حالات شفاء.

وفي وقت سابق، قالت لجنة المتابعة الخاصة بكورونا، في موجز صحفي: إنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، سواء محلية أو خارجية، لليوم الثاني على التوالي"، وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة عند مستوى 1169 إصابة.

وذكرت اللجنة، أنه "سجلت 5 حالات شفاء من فيروس كورونا"، مؤكدة على إجراء 7876 فحصاً مختبرياً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن في البلاد 448701 فحصا، لافتة إلى أن أعداد الوفيات بسبب الوباء بقيت عند 10 حالات وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.