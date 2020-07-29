بينهم جمركي.. 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طنجة

أكدت التحايل المخبرية، اليوم الأربعاء، في طنجة، إصابة 59 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بؤر صناعية، ومهنية، وكذا مخالطين.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″ أن الإصابات الجديدة، موزعة على متدربة ي مستشفى محمد الخامس، ومستخدمين في مصانع النسيج الموجودة في المنطقة الحرة، والعوامة، وجمركي.

وأوضح المصدر ذاته أن غالبية المصابين ينحذرون من منطقة بوخالف، واجزناية، ومغوغة، والسواني، وطنجة المدينة، وبني مكادة، ومجمع مرس الخير.

وكانت مدينة طنجة قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بـ”كورونا”، و5 وفيات.