السجن ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ لضحية “العطش” في دوار “حاحا” في مراكش

على إثر احتجاجات سكان “دوار حاحا” على انقطاع الماء الصالح للشرب، وبعد اعتقالها، يوم 13 يونيو الجاري، على إثر الاحتجاجات المذكورة؛ غادرت ربيعة سجن لاوداية بعد قضائها فيه مدة 15 يوما من اعتقال الاحتياطي، بحسب ما أعلنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الجمعية المذكورة إن المحكمة الابتدائية في مراكش، قضت بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق المرأة، التي سبق اعتقالها، ومتابعتها في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه، بناء على شكاية مقاطعة المنارة في مراكش.

وكانت السيدة المذكورة قد اعتقلت إثر احتجاجات سكان “دوار حاحا”، على انقطاع الماء الصالح للشرب في الدوار، وبعض أحياء اسكجور، في يوم 13 يوليوز الجاري، وبعد اعتقالها، تقدمت إلى النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة اعتقال، ليتم الحكم عليها بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، إلى ضمان حق السكان في الاحتجاج السلمي، والاستماع إلى مطالبها، ومعالجتها بالحوار، وتمكين السكان من حقهم في الماء الصالح للشرب، وكل متطلبات السكن اللائق، والعيش الكريم.