للمرة الثانية خلال يومين: إطلاق نار على منزل مدير البريد بتل السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض منزل مدير مكتب البريد في قرية السبع، رشاد نعمان هنية (27 عاما)، للمرة الثانية خلال يومين، لجريمة إطلاق نار اليوم، الأربعاء.

كما أطلق الجناةُ عيارات نارية على مركبات لعدد من جيران هنية، كانت جاثمة بالقرب من المنزل.

وأحرق جناة مجهولون، فجر الاثنين، مكتب البريد الموجود في بناية مستأجرة بتل السبع، وأطلقوا عيارات نارية على منزل مدير البريد.

وهذا الاعتداء هو الرابع على مدير مكتب البريد في تل السبع، والذي تعرض لإصابتين في جريمتي إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري.

يذكر أن مكتب البريد في تل السبع يخدم أكثر من عشرين ألف مواطن من سكان البلدة والقرى المجاورة، مسلوبة الاعتراف.