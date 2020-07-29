القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض منزل مدير مكتب البريد في قرية السبع، رشاد نعمان هنية (27 عاما)، للمرة الثانية خلال يومين، لجريمة إطلاق نار اليوم، الأربعاء.
كما أطلق الجناةُ عيارات نارية على مركبات لعدد من جيران هنية، كانت جاثمة بالقرب من المنزل.
وأحرق جناة مجهولون، فجر الاثنين، مكتب البريد الموجود في بناية مستأجرة بتل السبع، وأطلقوا عيارات نارية على منزل مدير البريد.
وهذا الاعتداء هو الرابع على مدير مكتب البريد في تل السبع، والذي تعرض لإصابتين في جريمتي إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري.
يذكر أن مكتب البريد في تل السبع يخدم أكثر من عشرين ألف مواطن من سكان البلدة والقرى المجاورة، مسلوبة الاعتراف.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية خلال يومين: إطلاق نار على منزل مدير البريد بتل السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.