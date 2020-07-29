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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب إماراتي يوضح حقيقة إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في عمان والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
أوضح كاتب إماراتي حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن قيام تركيا بإنشاء قاعدة تركية على مقربة من الإمارات .
وقال الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي في تغريدة له، إن ما يتم تداوله عن إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في الأراضي العمانية غير صحيح .
واضاف الرئيسي في تغريدته، :”منذ أمس حشدت قطر قواها الاعلامية لاستفزاز الامارات بإطلاق إشاعة عن قاعدة عسكرية تركية في عمان قريبة على الإمارات . هدف الإشاعة هو خلق توتر شعبي بين الإمارات وعمان الشقيقة”.
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