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تعرف على جهود دولة  الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي بالعالم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يوليه 2020

قال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس: "ترتبط الإمارات بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وأضاف:" في إطار استمرار جهود الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في كولومبيا فقد تم إرسال طائرة مساعدات طبية ثالثة اليوم إليها، حيث سبق وأن تم إرسال طائرتين تحملان 21 طناً من المساعدات الطبية بالإضافة إلى 200 ألف جهاز فحص المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفا من الكوادر الطبية".

 

وأكد العويس وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الصديقة في ظل الظروف التي يشهدها العالم جميعاً في مواجهة تلك الجائحة.

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أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة.

 

وسيستفيد من المساعدات 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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