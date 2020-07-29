شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يصدر حزمة قرارات ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:34 مساءً, 29 يوليو 2020 م المناطق - الرياض أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، حزمة قرارات رئاسية وذلك ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر للعام 2019.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أن الرئيس هادي أصدر القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة ، فيما قضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أصدر الرئيس اليمني ، القرار رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، إضافة إلى قرار بتعيين المحافظ السابق لعدن أحمد سالم ربيع علي، عضوا في مجلس الشورى.

وأصدر الرئيس اليمني، قراراً رئاسياً رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني يصدر حزمة قرارات ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.