الجيش الأميركي: حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، عن حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد بقطر والظفرة في الإمارات بسبب المناورات الإيرانية في مياه الخليج.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الجيش الأميركي قوله، إن هناك "حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد والظفرة بسبب المناورات الإيرانية في مياه الخليج".
وأضاف أن "المناورات الإيرانية لم تعطل عمليات التحالف في المنطقة والملاحة في مضيق هرمز".
وأضاف أن "المناورات الإيرانية لم تعطل عمليات التحالف في المنطقة والملاحة في مضيق هرمز".
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