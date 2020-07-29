الجيش الأميركي: حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الجيش الأميركي قوله، إن هناك "حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد والظفرة بسبب المناورات الإيرانية في مياه الخليج".

وأضاف أن "المناورات الإيرانية لم تعطل عمليات التحالف في المنطقة والملاحة في مضيق هرمز".

