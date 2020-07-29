البصرة تحذر مدراء الدوائر بـ'العقوبة' في حال تأخيرهم رواتب 'الـ30 ألفاً'

حذرت محافظة البصرة، الأربعاء، مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة بالعقوبة في حال تأخرهم عن صرف مستحقات شراء الخدمة ضمن الـ30 ألفاً.
وقال المتحدث باسم المحافظة، معين صالح الحسن، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه: "تابعنا خلال اليوميين الماضيين، تظاهر عدد من عقود شراء الخدمة الثلاثين ألفاً ضمن بعض الدوائر الحكومية لعدم تسديد مرتباتهم"، منوها إلى أن "المحافظ وجه بعقوبة مدراء الدوائر ممن يثبت تقصيره في عدم توزيع هذه المرتبات".
وأضاف الحسن أن "بقية الدوائر تستطيع توزيع المرتبات اليوم الأربعاء والغد قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، أو ستكون عرضة للعقوبة"، مشيراً إلى أن "ديوان محافظة البصرة أكمل توزيع كل رواتب شراء الخدمة الثلاثين ألفاً باستثناء دائرة التربية التي مازلت قوائمها في التدقيق بعد تأخرها في إكمال مباشرات المشمولين بالصرف".
وأضاف الحسن أن "بقية الدوائر تستطيع توزيع المرتبات اليوم الأربعاء والغد قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، أو ستكون عرضة للعقوبة"، مشيراً إلى أن "ديوان محافظة البصرة أكمل توزيع كل رواتب شراء الخدمة الثلاثين ألفاً باستثناء دائرة التربية التي مازلت قوائمها في التدقيق بعد تأخرها في إكمال مباشرات المشمولين بالصرف".
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