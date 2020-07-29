"التعاون الإسلامي" ترحب بثمار اتفاق الرياض الجديدة حول اليمن

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بآلية تسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أنه يعكس جهود السعودية في التواصل إلي حل توافقي بين الأطراف.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق.

وثمن العثيمين في البيان نفسه، الجهود السياسية التي قامت بها السعودية تجاه جمع طرفي الاتفاق (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وفجر اليوم، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

كما شملت تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.

وإلى جانب إشادتها بالآلية وبنودها، ثمنت منظمة التعاون الإسلامي استمرار تحالف دعم الشرعية في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.