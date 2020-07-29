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كاتب إماراتي يوضح حقيقة إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في عمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

أوضح كاتب إماراتي حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن قيام تركيا بإنشاء قاعدة تركية على مقربة من الإمارات .

وقال الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي في تغريدة له، إن ما يتم تداوله عن إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في الأراضي العمانية غير صحيح .

واضاف الرئيسي في تغريدته، :”منذ أمس حشدت قطر قواها الاعلامية لاستفزاز الامارات بإطلاق إشاعة عن قاعدة عسكرية تركية في عمان قريبة على الإمارات . هدف الإشاعة هو خلق توتر شعبي بين الإمارات وعمان الشقيقة”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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