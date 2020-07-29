كاتب إماراتي يوضح حقيقة إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

أوضح كاتب إماراتي حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن قيام تركيا بإنشاء قاعدة تركية على مقربة من الإمارات .



وقال الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي في تغريدة له، إن ما يتم تداوله عن إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في الأراضي العمانية غير صحيح .

واضاف الرئيسي في تغريدته، :”منذ أمس حشدت قطر قواها الاعلامية لاستفزاز الامارات بإطلاق إشاعة عن قاعدة عسكرية تركية في عمان قريبة على الإمارات . هدف الإشاعة هو خلق توتر شعبي بين الإمارات وعمان الشقيقة”.