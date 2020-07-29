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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تنفي مزاعم إقامة قاعدة تركية بالبريمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
استنكر الإعلامي والمحلل السياسي العماني أحمد الشيزاوي، ما تردد من مزاعم بشأن إقامة تركيا قاعدة عسكرية في سلطنة عمان ب 7/28/2020 الحدودية مع دولة الإمارات.
وكان الصحفي التركي Mete Sohtaoglu قد نشر عبر حسابه في ”تويتر“ تغريدة، زعم فيها نقلا عن مصادر لم يكشف هويتها، أن ”تركيا وسلطنة عمان اتفقتا على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في البريمي“.
وقال الشيزاوي في تصريحات صحفية إن ما جرى تداوله لا يستند إلى أي مصدر رسمي أو موثق، واصفا الأخبار التي تتحدث عن هذا الموضوع بـ“المغلوطة“.
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