بث مباشر| 10 آلاف حاج يؤدون مناسك الحج وسط إجراءات استثنائية

بدأ الحجّاج المسلمون في مكة المكرّمة اليوم الأربعاء مناسك الحج في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيّم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم حاصدا مئات آلاف الوفيات.

ويشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى 5 أيام مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار قامت بها السلطات، إذ شهدت قبول بعض الطلبات ورفض أعداد أخرى.

ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

وظهر الحجاج في بث تلفزيوني مباشر صباح اليوم الأربعاء وهم يسيرون في صفوف داخل المسجد الحرام متّجهين نحو الكعبة وقد تركوا مسافة بين الواحد الآخر.

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قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، في وقت سابق إن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء لحماية المسلمين، ضمن خطط تنفيذية استثنائية لموسم حج هذا العام "وحفظ النفس البشرية هي العامل الأول لدينا".

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف حاج، ويجري التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم داخل المملكة، ولا توجد استثناءات لأي دولة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة اكثر من 654 ألف شخص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بينهم أكثر من 2700 في السعودية حيث سجلت نحو 270 ألف إصابة.