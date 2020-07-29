شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ من النجاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خلال ثلاثين يوما نجح حزب مستقبل وطن أن يقود مائدة حوار بين الأحزاب السياسية المختلفة، أفرزت في النهاية عن خروج القائمة الوطنية من أجل مصر كواحدة من العلامات الأبرز في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، خروج القائمة بهذا الشكل المتنوع الذى يضم شخصيات بارزة ووجوه شابة وتمثيلا متوازنا لكافة الفئات.

واحدة من أبرز مميزات تلك القائمة ، هي المعايير التي تم على أساسها الإختيار وأفرزت في النهاية وجود كفاءات وشخصيات متميزة في كافة المجالات ضمن القائمة الوطنية التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، وعلى رأس تلك الشخصيات التي كان وجودها ضمن القائمة بمثابة إثبات على حسن الإختيار هو رجل الأعمال محمد حلاوة .

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حلاوة الذى يحمل في تاريخه مسيرة من النجاح الإقتصادى في مجالات مختلفة كواحد من رجال الصناعة الوطنية ، هو واحد من رموز حياة المال والأعمال الذى يحقق النجاح تلو الأخر في صمت وبخطوات ثابتة ، وهو ماتحتاجه الحياة السياسية في مصر رجال إقتصاد يدركون معنى تحقيق الإنجاز على الأرض ، ووجوده داخل المجالس التشريعية فرصة كبيرة لدعم التشريعات المحفزة للإستثمار والإصلاح الإقتصادى .

ربما يكون هذا هو الظهور السياسى الأول لرجل الأعمال محمد حلاوة كمرشح في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية ، ولكن حلاوة ليس غريبا عن عالم السياسة حيث كان والده محافظا لكفر الشيخ في فترة من الفترات وعضوا بمجلس الشوري بما يعني أنه ليس ببعيد عن اجواء الحياة السياسية والنيابية ، بالإضافة إلى أنه واحد من خريجى كلية الاقتصاد ، النجاح الذى حققه محمد حلاوة في عالم الاقتصاد بمجموعة شركات تستثمر في الصناعات الغذايئة وترسم صورة رائعة لمصر بمنتجات ذات جودة عالية ونجاحات مستمرة يعنى أن تلك العين الاقتصادية الخبيرة ستكون داعما للتشريعات الاقتصادية التي تحتاجها مصر في الفترة الأخيرة ، فمن يستطيع أن يصنع نجاح لعلامة تجارية بهذه الدقة وهذا الهدوء من المؤكد أن سينقل منهجه الناجح من عالم الاقتصاد إلى عالم السياسة ولعل أبرز مايقدمه مجلس الشيوخ لمصر في الفترة القادمة وهو منح الفرصة لأصحاب الكفاءات والتجارب الناجحة للتواجد داخل المجال العام وتحقيق أقصى استفادة ممكن من تجاربهم وخبراتهم ، لذا يبدو وجود محمد حلاوة ضمن القائمة كدلالة على معايير وضعت بدقة عالية لإختيار أصحاب الكفاءات.