شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بخطة لزيادة مساحات الأراضى المزروعة بالقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن خطة الوزارة لمحصول القطن، وذلك فى إطار النهوض بصناعة الغزل والنسيج والمصانع التى يتم افتتاحها على أرض الواقع، وإعادة هيكلة وإحلال وتجديد المصانع الأخرى على مستوى الجمهورية، لإستعادة الصناعة الوطنية لدورها الريادي مرة اخرى على مستوى العالم، خاصة وأن القطن المصرى من أجود الأقطان على مستوى العالم.

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة عاجلة ورؤية استراتيجية لزيادة المساحات المزروعة قطن على صعيد المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، لتوفير الاحتياجات لمصانع الغزل والنسيج، مؤكدا أن التنسيق بين قطاع الأعمال والزراعة أهم خطوة فى النهوض بصناعة الغزل والنسيج مرة اخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطبيق الزراعات التعاقدية سيكون له دور كبير فى النهوض بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولهذا لابد من سرعة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وفى نفس الوقت لتوفير المستلزمات اللازمة للصناعة ومنها على سبيل المثال توفير الأقطان اللازمة لصناعة الغزل والنسيج.

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الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح المرحلة الأولى لمدينة النسيج الجديدة، والتى تضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى، التى بدأ التنفيذ فيها منذ 2018، واستغرق العمل بالمرحلة الأولى 30 شهرا، وتضم المرحلة الأولى 6 مصانع جديدة، كما توفر 1350 فرصة عمل مباشرة، و 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتم الاستعانة بأحدث الماكينات على مستوى العالم، وتنتج المصانع آلاف الأطنان يوميا، ومستهدف تصدير المنتجات قريبا للخارج، وافتتاح مصانع المرحلة الثانية قريبا.